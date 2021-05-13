14 Mayıs Eczacılık Günü… pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika

14 Mayıs Eczacılık Günü… pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti

13.05.2021 16:44
14 Mayıs Eczacılık Günü… pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti, System.String[]

Pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süredir tüm sağlık çalışanlarının yıpratıcı bir dönemden geçtiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Nilay Aksoy, "Eczacılar Odası'ndan edindiğim bilgiye göre pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti.

Pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süredir tüm sağlık çalışanlarının yıpratıcı bir dönemden geçtiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Nilay Aksoy, "Eczacılar Odası'ndan edindiğim bilgiye göre pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti. Bu zorlu süreç hala devam ediyor. Eczacılar da yoğun bir çaba sarf ederek pandemiyle mücadelede önemli sorumluluklar üstlendi. Birçok sağlık kuruluşunun zorunlu sebeplerle sınırlı sayıda hasta kabul edebildiği bu süreçte eczacılar, halka en yakın sağlık danışmanları olarak kesintisiz hizmet verdi" dedi.

Türkiye'de tüm serbest eczacılar, ilaç endüstrisindeki eczacılar, klinik ve hastane eczacıları ile akademisyen eczacıların pandemi sırasında karşılaşılan pek çok sorunu çözmek için birlikte çalıştıklarını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Nilay Aksoy, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle meslektaşlarının pandemi sürecinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Pandemide eczacılarının halka yakın olduklarını ve birçok fedakarlıkta bulunduklarını anlatan Aksoy, birçok sağlık kuruluşunun zorunlu sebeplerle sınırlı sayıda hasta kabul edebildiği bu süreçte eczacıların halka en yakın sağlık danışmanları olarak kesintisiz hizmet verdiklerini vurguladı.

"ECZACILAR BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ SAĞLAYICILARI OLDU"

Pandemi sürecinde akademisyen eczacıların, sağlık ekipleri ve sahada çalışan eczacılar tarafından sorulan ilaç tedavisi ile ilgili soruları cevaplamak ve yaşanan zorlukları çözümlemek için büyük efor sarf ettiklerini belirten Dr. Nilay Aksoy, "Pandemide kullanılan ilaçlar ve bunların güvenliliği ile ilgili önemli klinik bilgileri sağlamak için eczacılık profesörleri diğer akademisyenler ile yoğun çalışıyor. Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı, çoğunlukla hastane eczacıları tarafından hazırlanan ve koronavirüs ilaçlarının yanı sıra tamamlayıcı tedavileri de değerlendiren bilgilendirici broşürler, posterler ve kitaplar yayınladı. Akademisyenler, ülke genelindeki tüm eczacılara çevrimiçi uzaktan eğitim veriyor. Hastane eczacıları, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları tedarik etmek için gayret gösteriyor. Aynı zamanda klinik eczacılık uzmanları ve öğrencileri, medikal tedaviyi optimize etmek, farmasötik bakım sağlamak, ciddi ilaç etkileşimlerini ve ilaçla ilgili sorunları önlemek için tıbbi ekiplerle birlikte çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs salgınının toplum eczaneleri üzerinde büyük bir etki yaratarak eczacıların ve çalışanlarının çalışma hayatlarında değişikliklere yol açtığını belirten Dr. Aksoy, "Pek çok kişi pandemi sırasında hastanelere başvurmaktan kaçınarak şikayetleri için eczaneleri ziyaret etmeyi tercih etti. Bu yüksek riskli dönemde hizmet vermeye devam eden eczacıların iş yükü arttı. Toplum eczacıları, ülkenin her yerinde, haftanın her günü, günün her saati ilaç, eczacılık ve sağlık hizmetleri sunan birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları oldu" ifadelerini kullandı.

TELEFON VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DESTEK SUNDULAR

Bulaş riskine karşı sağlık kurumlarına fiziksel başvurudan endişe duyulduğu pandemi şartlarında eczacıların, telefon ve hatta sosyal medya vasıtasıyla eğitim ve danışmanlık sağlayarak hizmetlerini artırdıklarını anlatan Dr. Aksoy, şunları söyledi:

"Son altı ayda kronik hastalık için hekim tarafından reçete edilen ilaç kullanmış olan hastalar, her seferinde 30 günlük tedaviyi içeren ve bir önceki reçetede belirtilen miktardaki ilacı, sağlık kuruluşlarına gitmeden ve reçeteye ihtiyaç duymadan doğrudan eczaneye giderek temin edebildi. Bu sürecin lojistiği ve yönetimi eczacılar tarafından başarıyla gerçekleştirildi."

HAYATLARINI KAYBEDEN VE ŞİDDET MAĞDURU OLAN ECZACILAR

Kovid-19 tedavisinde zaman zaman ciddi tedarik güçlükleri yaşandığını ve bu yüzden çok sayıda eczacının sağlıkta şiddet mağduru olduğuna dikkat çeken Dr. Nilay Aksoy, bu durumun pandemi boyunca devam ettiğini ve eczacıların enfeksiyona karşı kendilerini korumak için aldıkları önlemlerin daha fazla şiddete varan halk tepkilerine yol açtığını ifade etti.

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ KUTLU OLSUN

Dr. Aksoy, "Eczacılar Odası'ndan aldığım bilgiye göre bu süreçte 51 eczacı meslektaşımızı ve 19 eczane çalışanı arkadaşımızı kaybettik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kendilerini saygıyla anıyoruz. Eczacılar pandemide ön saflarda savaşanlar arasında. Halkı pandemi hakkında bilgilendirdiler, önlemler konusunda aydınlattılar ve sıkı çalışmaya devam ettiler. Pandemi olsun ya da olmasın tüm eczacılarımıza emekleri ve fedakarlıkları için çok teşekkür ederiz. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, özveri ve gayret içerisinde görevlerini yapan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu olsun" dedi.


14 Mayıs Eczacılık Günü… pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti

Hastane, Pandemi, Mayıs, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 14 Mayıs Eczacılık Günü… pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmam, soluk borusuna şeker kaçan çocuğu kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi İmam, soluk borusuna şeker kaçan çocuğu kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum "Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Mersin'de sahil güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş şekilde buldu! Dünyanın iki numarası Mersin'de sahil güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş şekilde buldu! Dünyanın iki numarası İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu

Son Dakika Haberleri
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:21 Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
16:17 Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi açıklandı! 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
16:15 Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek
15:53 "Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı
15:48 Beşiktaş Başkanı Çebi'den Yusuf Günay'a sert sözler: Beşiktaş'ın soyunma odası koridorlarında yaşanandan sana ne!
15:38 İşte İstanbul'da en çok kazanın yaşandığı 10 yer!
15:36 Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum         
16:47
Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler         
16:42
Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor Bakan Koca'dan ilk açıklama: Türkiye, tam kapanmanın ardından normalleşiyor         
16:22
Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor! Kısa zaman içinde hayatımıza girecek         
16:15
Tarım arazilerinin yabancılara satılması ve kiralanması Kazakistan'da yasaklandı Tarım arazilerinin yabancılara satılması ve kiralanması Kazakistan'da yasaklandı         
15:51
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi         
15:11
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı Ödüllü gazeteciden ortalığı karıştıracak iddia: Trump'ın kızı ve eski gelini ajanlarla ilişki yaşadı         
12:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma         
10:15
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 16:55:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Mayıs Eczacılık Günü… pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement