Son Dakika Haberleri: 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu

1 saat önce

Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu, System.String[]
Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi evlendirme dairesine başvuran çiftler, kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezindeki nikah salonunda da yoğunluk yaşandı.

Özel günde evlenmek isteyen 52 çift, Kepez Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne müracaat etti. Yoğunluk nedeniyle 5 dakikada bir nikah kıyıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, evlenen çiftlere orkide hediye etti.

Muratpaşa ilçesinde de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik yıl dönümlerini unutulmaz kılmak isteyen 14 çift, nikah kıydırdı.

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, çiftlere mutluluklar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:32 Kaynak: AA

Kepez, Sevgililer Günü, 14 Şubat, Güncel
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