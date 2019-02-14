14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nikah Yoğunluğu
1 saat önce
Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.
Antalya
'da 14 Şubat Sevgililer Günü
dolayısıyla evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.
Büyükşehir Belediyesi evlendirme dairesine başvuran çiftler, kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Kepez
ilçesindeki Mimar Sinan
Kongre Merkezindeki nikah salonunda da yoğunluk yaşandı.
Özel günde evlenmek isteyen 52 çift, Kepez Belediyesi
Evlendirme Müdürlüğü'ne müracaat etti. Yoğunluk nedeniyle 5 dakikada bir nikah kıyıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, evlenen çiftlere orkide hediye etti. Muratpaşa
ilçesinde de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik yıl dönümlerini unutulmaz kılmak isteyen 14 çift, nikah kıydırdı.
İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal
, çiftlere mutluluklar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:32 Kaynak: AA
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