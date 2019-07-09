Son Dakika Haberleri: 15 yolcusu bulunan otobüs şoförü alkollü çıktı
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15 yolcusu bulunan otobüs şoförü alkollü çıktı

1 saat önce

Mersin'de sık sık şerit değiştirmesinden şüphelenilerek durdurulan yolcu otobüsünün şoförü alkollü çıktı.

15 yolcusu bulunan otobüs şoförü alkollü çıktı, System.String[]
Mersin'de sık sık şerit değiştirmesinden şüphelenilerek durdurulan yolcu otobüsünün şoförü alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke- Mut yolunda Konya istikametine giden yolcu otobüsünün, yolda zik zak yaparak sık sık şerit değiştirmesinden şüphelenen trafik ekipleri, aracı takibe aldı. İçerisinde 15 yolcusu bulunan otobüsü bir süre izledikten sonra durduran Mersin Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücü H.T.'yi alkol testine tabi tuttu. 0.90 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Başka bir sürücüye teslim edilen otobüs ise içerisindeki yolcularla birlikte yoluna devam etti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
Silifke, Mersin, Mut, 3. Sayfa
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