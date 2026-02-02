1573 Engelli Kamu Personeli Atandı - Son Dakika
1573 Engelli Kamu Personeli Atandı

02.02.2026 17:00
Aile Bakanı, 1573 engellinin kamuya atandığını açıkladı, toplam engelli memur sayısı 82 bin 638'e ulaştı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Kamu Personeli (EKPSS) atamaları kapsamında bugün 1573 engellinin, kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" ile 1573 engelli vatandaş kamu kurumlarına yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "EKPSS" tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, bin 573 engelli vatandaşımızın kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştirdik. Çeşitli meslek gruplarında görev yapacak kardeşlerimizin atamasıyla birlikte, bugüne kadar kamuda istihdam edilen engelli memur sayısını 82 bin 638'e yükselttik. Büyük Türkiye ailemizin her bir ferdi için fırsat eşitliğini kalıcı hale getiren sosyal politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ataması gerçekleşen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Güncel, Memur, Kamu, Son Dakika

