Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
01:15 Stadyum
01:30 Süper Lig Özetler
02:00 Stadyum
04:30 Bayern Münih - Hertha Berlin
05:30 Almanya Bundesliga Özetler
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 Süper Lig Özetler
06:10 İngiltere Premier Lig Goller
06:20 Spor Kitaplığı
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 Takvim Yaprakları
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:35 Uefa Uluslar Ligi Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Borussia Dortmund - Bayern Münih
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Stadyum
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 Türkiye - Rusya
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 Spor Bülteni
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Stadyum
20:00 Spor Akşamı
21:00 Süper Lig Özetler
21:00 Taktik Analiz
21:35 İngiltere Premier Lig Goller
21:45 Stadyum
22:30 Stadyum Devre Arası
23:05 Aktüel Futbol
23:30 Türkiye - Rusya
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika