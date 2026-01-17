17 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
17 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

17.01.2026 12:42
Bakan Yerlikaya, 11 ülkeden 17 uluslararası aranan suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan 17 suçlunun, yürütülen ortak çalışmalar çerçevesinde 11 ülke tarafından Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş, Siber ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

'Uyuşturucu Madde İthal Etme' suçundan Kırmızı Difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F. isimli şahıs Belarus'ta, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.T. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.B. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.B. ve Ö.V. isimli şahıslar Almanya'da, 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.H. isimli şahıs Almanya'da, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten Yaralama' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö. isimli şahıs Irak'ta, 'Nitelikli Yağma ve Hırsızlık' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.Y. isimli şahıs Kırgızistan'da, 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Kosova'da, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.Y. isimli şahıs Yunanistan'da, 'Kasten Öldürme' suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.D. isimli şahıs Bosna Hersek'te, 'Mala Zarar Verme, Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan B.G. isimli şahıs Azerbaycan'da, 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından ulusal seviyede aranan M.D. isimli şahıs Irak'ta, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak' suçundan ulusal seviyede aranan S.T. isimli şahıs İtalya'da, 'Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından ulusal seviyede aranan M.S. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan H.M.K. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Türkiye

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
