Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 4 golle geçti
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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 4 golle geçti

34 dakika önce

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Moldova'yı deplasmanda 4-2 yendi.

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 4 golle geçti, System.String[]

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Moldova'yı deplasmanda 4-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'na oynanan maçta millilere galibiyeti getiren golleri Berivan İçen (3) ve Mesude Alayont kaydetti.

İlk maçta Romanya'yla 4-4 berabere kalan milliler, puanını 4'e yükseltti. İlk maçta İsviçre'ye 12-0 yenilen Moldova ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti. Grubun diğer maçında ise İsviçre, Romanya'yı 8-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Milli takım, gruptaki son maçını 25 Eylül Çarşamba günü İsviçre ile oynayacak.

Moldova, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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