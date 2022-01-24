17 yaşındaki genç kız yatağında ölü bulundu - Son Dakika

Bodrum ilçesinde Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Herhangi bir hastalığı olmayan genç kızın vücudunda bir yara izine rastlanmadığı, sadece boynunda kızarıklık olduğu bildirildi. Gamze'nin cesedi ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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