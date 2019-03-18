Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

42 dakika önce

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenledi.

Ürdün'ün başkenti Amman yakınlarındaki Salt kentinde yer alan Türk Şehitliği'nde düzenlenen etkinliğine, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Bülent Akçay ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra bazı büyükelçiler, diplomatlar, askeri ataşeler ve subaylar katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının söylendiği törende, şehitliğe çiçek ve çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, " Salt Türk Şehitliği'nin inşa edilmesi sürecinde emeği geçen herkese ve bu mukaddes emaneti bizimle birlikte koruyan kardeş Salt halkına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karagöz, "Salt Türk Şehitliği Türk-Ürdün dostluğunun en somut nişanelerinden biri olmaya devam edecektir." dedi.

Tören kapsamında Amman Yunus Emre Enstitüsü tarafından Çanakkale Zaferini anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:36 Kaynak: AA

Amman, Türkiye, Çanakkale, Güncel
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