Son Dakika Haberleri: 18. Puduhepa Ödülleri Sahiplerini Buldu

18. Puduhepa Ödülleri Sahiplerini Buldu

1 saat önce

Adana Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen gecede 18. Puduhepa ödülleri sahiplerini buldu.

18. Puduhepa Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]
Adana Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen gecede 18. Puduhepa ödülleri sahiplerini buldu.

Adana Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayşe Meltem Baş, ödül töreninin açılış konuşmasında Puduhepa'nin Adanalılığına ve kadın hakları savunuculuğunu vurgu yaparken derneğin kurucu başkanı merhum Nuran Terliksiz'i de andı. Doç.Dr. Serdar Girginer'in hazırladığı 'Tatarlı Höyük Kazısı ve Hitit Uygarlığı' sunumundan sonra, önceki yıllarda ödül alanların anımsatıldığı video izlendi.

Konuşmalar ve sunumların ardından Mimar Murat Ulaş ödülünü arkeolog Doç. Dr. Serdar Girginer'den, yazar ve emekli öğretmen Hatice Güvel ödülünü eski Kültür ve Turizm Bakanı Timuçin Savaş'tan, Gazeteci Orhan Apaydın ödülünü Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Eşli'den, Sümerolog-Yazar Muazzez İlmiye Çığ ödülünü Adana eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'den aldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Bahçeli'ye Verdiği Sözü Tuttu! Üniversite Tabelasına Kavuştu İnternette Ev Ararken Oturduğu Dairenin İlanını Gören Kiracı Şaşkına Döndü!

Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 15:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18. Puduhepa Ödülleri Sahiplerini Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]