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19 Ekim Muhtarlar Günü

48 dakika önce

Ordu'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Ordu'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı'na, Altınordu Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Nevin Gül tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaymakam Niyazi Erten, burada yaptığı konuşmada, muhtarlığın, gelenekselleşmiş ve halkın benimsediği önemli bir müessese olduğunu söyledi.

Halkın, mahalli müşterek ihtiyaçlarını kurumlara iletmesi ve çözülmesi noktasında muhtarların önemli bir görev üstlendiğini anlatan Erten, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün hayırlı olmasını diledi.

Ordu Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Merve Nur Karakaya ise gerek muhtarlık müessesinin etkinliğinin ve işlevlerinin arttırılması, gerekse bu müessesenin korunmasına ilişkin yapılan iyileştirmelerin her adımında kendilerinden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya selam ve saygılarını iletti.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlar Günü, Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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