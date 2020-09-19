Son dakika gündem: 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale... - Son Dakika

Son dakika gündem: 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale...

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) ile mücadelede hastaların ilk durağı olan acil servisler ile son durağı yoğun bakımda en önde fedakarca savaşan doktorlar, yaşadıklarını anlattı.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) ile mücadelede hastaların ilk durağı olan acil servisler ile son durağı yoğun bakımda en önde fedakarca savaşan doktorlar, yaşadıklarını anlattı.

Kovid-19 ile mücadelede önemli ve kritik görevi üstelenerek büyük özveriyle çalışan acil servis ve yoğun bakım doktorları, en ön cephede yüzlerine taktıkları kat kat maskeler, giyindikleri koruyucu tulum, önlük ve siperlikler ile hastaların şifa bulması için çalışıyor.

Hastaların adeta ilk durağı olan acil serviste Kovid-19 tanılı ya da tanısız birçok vakaya müdahale için zamanla yarışan doktorlar, hastaları ilk müdahale sonrası ilgili servis ve birimlere gönderiyor. Ciddi solunum sıkıntısı çekenler yoğun bakıma alınıyor.

Özveriyle görev yapan doktorların Kovid-19 ile mücadelesi takdir topluyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Biim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülkede yayılmasıyla hastanelerde ciddi yoğunluk yaşandığını söyledi.

Salgınla mücadelenin zorluğunu aktaran Tekin, "Hastalık sürecinde maskeler, tulum ve koruyucu siperlikler ile acilde çalışmak çok zor. Bu süreçte hastalığı evdekilere ve yakınlarına bulaştırmamak için sağlıkçılar evlerine gidemedi, hala gidemeyenler de var." dedi.

Tekin, acil servise sadece Kovid-19'lu hastaların gelmediğini belirterek kavga, kazada gbi nedenlerle yaralanan acil hastaların da virüs taşıyıcısı olma ihtimaline dikkati çekti.

Riskli birimde görev yaptıklarını aktaran Tekin, "Herkes yoruldu, bıkkınlık geldi ama mücadeleye devam edeceğiz. Bu hastalığı yenmek zorundayız, bunu da vatandaşlar ile yapabiliriz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen bizi koruyacak ve hastalıktan galip gelmemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

Tekin, Kovid-19 ile mücadelede en önemli görevin vatandaşa düştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Acile gelen hastada hemen Kovid-19 var mı, yok mu anlayamıyoruz, Kovid-19'un genel semptomları varsa bu gibi durumlarda tedbir alıyoruz fakat bir kaza, kavga veya kalp krizi gibi vaka geldiğinde Kovid-19 hastalığı çıkabilme ihtimali bizim için risk. Acile Kovid-19 dışında gelmiş birçok hastanın akciğer tomografisini incelediğimizde tesadüfen Kovid-19 tespit ettik."

Pandemi döneminde acil servis çalışanı bir arkadaşlarını Kovid-19 yüzünden kaybettiklerini anlatan Tekin, "Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan doktor arkadaşlarım da oldu, yeni doğmuş bebeğini günlerce göremeyen de. Onların yaşadığı sıkıntılara şahitlik ettik. Acile gelenin sadece ne sebepten geldiğini biliyoruz, 112 ekiplerinin müdahalesiyle başlayan risk, hastayı yatırana kadar sürüyor." ifadesini kullandı.

"Yoğun bakımda çocuk, genç ve yaşlı her kesimden insan var"

Erzurum Şehir Hastanesindeki pandemi yoğun bakımda görev yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Cem Çelik de serviste çocuk, genç ve yaşlı her kesimden insanın bulunduğunu söyledi.

Bu hastalığın herkese bulaşabildiğine dikkati çeken Çelik, "Kovid-19, akciğer hasarı yaparak solunum sıkıntısına neden oluyor. Solunum sıkıntısı en son düzeye ulaşmış, solunum desteği ihtiyacı hisseden hastaları yoğun bakımda takip ediyoruz. Bu hastalık insanın soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor. Kovid-19 hastaları ilk geldiğinde nefes aldığını zannetse bile ilerleyen dönemde artık nefes alamayacak, uyutulacak ve solunum cihazına bağlanacak düzeye erişiyor." diye konuştu.

"Ölüm ile kalım arasında ince bir çizgide seyrediyor"

Çelik, doktorların aile ve sevdiklerine hastalığı bulaştırmamak adına kendilerini tecrit ettiğini aktardı.

Yoğun bakımda giyindikleri tulum, maske ve koruyucular içinde nefes almakta çok zorlandıklarını belirten Çelik, "Terden gözümüzün önünü göremeyecek duruma geliyoruz. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz ama biliyoruz ki buradaki hastalar yaşam ile ölüm arasında ince çizgide. İsteğimiz halkımızın bu çabayı görmesi ve maske, mesafe hijyen kurallarına uyması." ifadesini kullandı.

"Halkımız bu harbi sahada kazanmalı ve hastaneleri son kale bilmeli"

Bu virüsle topyekun savaşmak gerektiğini dile getiren Çelik, "Karşımızda göremediğimiz bir cisim ve buna karşı harbimiz var. Sınır ötesinde sınırın kenarındaki asker gibiyiz. Halkımız bu harbi sahada kazanmalı ve hastaneleri son kale bilmeli, kurallara dikkat ederek yoğun bakımları, sağlıkçıları ve hastaneleri rahatlatmalı." şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde yoğun bakımdaki hastaların sadece dosyasından ismini görebildiklerini ve solunum yetmezliğinden hastalarla iletişim kuramadıklarını belirten Çelik, "Bu süreçte, pamuk ipliği gibi her an kopabilecek veya uçurum kenarından her an düşülecek bir birimdeyiz, adı üstünde yoğun bakım." dedi.

Son dakika gündem: 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale...

Atatürk Üniversitesi, Acil Servis, 112 Acil, Asker, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika gündem: 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale... - Son Dakika

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