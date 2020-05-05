2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: "TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim" - Son Dakika
Son Dakika Spor 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: 'TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim' - Son Dakika Spor

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: "TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim"

6 saat önce

AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Can, "İnanın federasyonumuz çok iyi çalışıyor.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can:

AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Can, "İnanın federasyonumuz çok iyi çalışıyor. Sonuna kadar en kötü senaryoyu çiziyorlar. En büyük sıkıntı, federasyon ne karar verirse suçlu olacak. Şu anda TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim." diye konuştu.

Son kararı devletin vermesi gerektiğini ifade eden Can, "Eğer ligi geçerli saymasalar 'Bizim şampiyonluğumuz gitti' diyecekler, 'Birinciler şampiyon oldu' deseler bu sefer Başakşehir ya da Galatasaray 'Ben de şampiyon olabilirim' diyecek. Küme düşmeyi kaldırmasa 'Belki ben ligde kalacaktım' denilecek. Burada federasyon değil de devletimizin karar vermesi lazım. Fransa'da direkt devlet duruma el koydu, başka şekilde olmaz bu iş." değerlendirmesinde bulundu.

"Bence ligler oynanmaz"

Alınacak kararların herkesi memnun etme şansı olmadığına değinen başkan Can, "Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal derler ya öyle bir durum. Birisi kötü olacak burada ya da pandemiyi kimse görmeyecek, herkes maça çıkacak. 6 hafta sonra kaç kişi sağ kalırsa kalacak. Öyle bir durum. Ne yapılırsa bir sorun çıkacak burada. Kimseyi memnun etme şansınız yok. Bu iş çok zor, bence ligler oynanmaz." şeklinde görüş belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Can, "Sayın bakanımızdan randevu talep etmiştik, o da bizi kırmadı. Kulüplerin geleceği ile ilgili konuşmalar yaptık. İddia gelirlerinin 7 yıldan beri artmamasını, iddiayı giren maç sayılarının arttırılmasını konuştuk. Teşkilat başkanlığından geldiği için bizimle yakın ilgilendi." ifadelerini kullandı.

"Temennimiz sezonun oynanmadan bitmesi yönünde"

Bu sezonun bir şekilde bitirilmesini istediklerini belirten Can, "Bu sezonun bir türlü bitmesini istiyoruz. ya oynanarak bitsin ya oynanmadan. Bizim temennimiz sezonun oynanmadan bitmesi yönünde. Son 6 maçı oynamayalım, birinciler direkt çıksın, ikinci sıra ile dokuzuncu sıra arasındakiler play-off oynasın. 89 kulübe iki şık sunduk. Yüzde 73'ümüz bunu kabul etti. Birinci tercihimiz son 6 maçı oynayıp ligi bitirmek, ikinci tercihimizde düşmenin olmamasını ama ödülün olmasını istedik. Şu anda mesela Kocaelispor, Samsunspor, Karacabey gibi kulüplerin hakkı yenmesin istedik. Bu konuda son kararı TFF Yönetim Kurulu verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"İnanılmaz bir kaos var şu anda"

Futbolda bir kaos yaşandığını söyleyen Volkan Can, "İnanılmaz bir kaos var şu anda. Herkes kendi isteğini yapmaya çalışıyor. 10. sıradaki takım 'O zaman ben de play off oynayayım' diyor. 15. sıradaki takım 'Ben düşmeyim o zaman' diyor, birinciler, 'Ben direkt çıkayım' diyor. Büyük bir kaosun içindeyiz, Allah yardımcımız olsun. Önce futbolcu sağlığı, önce ona bakıyoruz. En iyisini devletimiz bilir." şeklinde konuştu.

TFF'nin hazırladığı futbola dönüş öneri protokolünün alt liglerde uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyen Can şunları kaydetti:

"Bakana, 'Sayın bakanım bunu 2. ve 3. lig olarak yapma şansımız yok' dedim. Federasyona teşekkür ederim, Süper Lig için müthiş bir protokol. TFF 1. Lig'in bile buna yarısı uyar yarısı uymaz. En genç futbolcular 2. ve 3. ligde oynuyor. Herkes kendi arabasıyla idmana gitsin deniyor. Bizim 3. ligde kaç futbolcunun kendi arabası var. 18 yaşındaki çocuğun zaten sokağa çıkma yasağı var, o da olmaz. Deplasmanlara çift otobüs gitmemiz lazım. Uçaklar yok, deplasmana nasıl gideceğiz. Bunları nasıl karşılayacaklar bilmiyorum. Süper Lig takımları özel uçak kiralayıp gidebilir ama bizim böyle bir şansımız yok."

Futbolcuların da maçlara tedirgin çıkacağını söyleyen Can, "Futbolcu tedirgin olur. Maçtan çıktı, eve giremeyecek. Test yaptırsan iki gün sonra durum değişebiliyor. 14 gün eve girmemen lazım ve haftaya bir daha maç var. İki ay sonra oynayalım deniyor. Oyuncu 15 gün sonra yeni sezon için başka takımla anlaşmışsa futbolcu ayağını topa sokar mı? Küme düşmeye oynayan takım senin oyuncunla anlaştı diyelim 6 maçlığına futbolcu benim ama sonra rakibin. O çocuk gol atar mı? Futbolcu, yeni takımı küme düşerse 3. ligde oynayacağım diye düşünür." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulunun kararının belirleyici olduğunu söyleyen Can, "Bilim Kurulu'nun vereceği karar çok önemli. Bilim Kurulu oynanmayacak derse belki Süper Lig de oynanmayacak." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:50 

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu         
00:54
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı         
00:33
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı         
00:18
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu         
00:12
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı         
00:06
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi         
00:01
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli         
23:48
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti         
23:33
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu         
23:18
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı         
23:14
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var         
23:11
Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi         
23:08
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza         
22:51
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu         
22:44
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü         
22:30
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 04:13:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: "TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]