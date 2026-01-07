201 Bin Liralık Doğal Gaz Faturası 3 Bin Liraya Düşürüldü

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde bir kuru yemiş dükkanına 201 bin lira doğal gaz faturası geldi. Rakamı görünce şaşıran Onur Işık'ın itirazı üzerine hata düzeltilerek fatura 3 bin TL olarak güncellendi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Göle'de yaklaşık 30 metrekareden oluşan kuru yemiş dükkanına 201 bin 733 lira 50 kuruş doğal gaz faturası geldi. 201 TL zannettiği faturayı ödemek isteyen Onur Işık, tutarın 201 bin 733 lira 50 kuruş olduğunu fark edince şoke oldu. Doğal gaz dağıtım şirketini arayan Işık, "Türkiye'nin en soğuk yeri Göle olabilir ama 201 bin lira fatura kadar gelecek değil" diyerek tepki gösterdikten sonra faturaya itirazda bulundu.

Onur Işık, "30 metrekare olan iş yerime gelen faturayı görünce şok oldum. Yetkilileri arayarak bir hata olduğunu söyledim. İtirazımı değerlendirdiler 201 bin 733 bin 50 kuruş olan faturam 3 bin lira olarak yenilendi" dedi.

Haber-Kamera: Doğuş Poyraz DURAK/GÖLE(ARDAHAN),