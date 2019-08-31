Son Dakika Haberleri: 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

4 saat önce

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın son 16 turu maçları oynanacak.

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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın son 16 turu maçları oynanacak.

Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada heyecan son 16 turu maçlarıyla sürecek.

A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada yer alan A Milli Takım, son 16 turunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Hırvatistan ile karşılaşacak. Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Şampiyonayı, 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finallerine Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.


2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın oynanacak son 16 turu maçlarının programı şöyle (TSİ):

Türkiye (Ankara):

17.00 Sırbistan-Romanya

19.30 Türkiye-Hırvatistan

Polonya (Lodz):

TSİ 19.00 Almanya-Slovenya

TSİ 21.30 Polonya-İspanya


Slovakya (Bratislava):

TSİ 16.30 Rusya-Belçika

TSİ 19.00 İtalya-Slovakya

Macaristan (Budapeşte):

TSİ 17.00 Hollanda-Yunanistan

TSİ 19.30 Azerbaycan-Bulgaristan

Polonya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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