2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

24.11.2020 11:17
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Türkiye ile ikili sorunlarını AB'ye taşıdığını ve bunun Türkiye-AB ilişkilerini etkilediğini belirterek "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Türkiye ile ikili sorunlarını AB'ye taşıdığını ve bunun Türkiye-AB ilişkilerini etkilediğini belirterek "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2021 bütçesinin sunumunu yaptı.

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de etkilediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yunanistan ve GKRY ikilisi yalnız değil. Bazı üyeler, ülkemizle ikili sorunlarını AB'ye taşımakta. Sözde bir üyelik dayanışması maskesi takmışlar. Sürekli aleyhimize suistimal ediyorlar. AB'nin bu yanlıştan dönmesi lazım. Bunu başarırlarsa iş birliğimizden tüm Avrupa kazanır. Başaramazlarsa da tüm Avrupa zarar görür. AB'nin yaptığı hataları anlaması ve Türkiye'nin üyeliğinin Birlik'e katacağı değeri görmesini bekliyoruz. O durumda her iki taraf için de daha verimli bir ilişki kurulabileceğine inanıyoruz. AB ile temaslarımızda, bu doğrultuda yapıcı bir diyalog içinde olma arzumuzu vurguluyoruz."

Türkiye'nin bu konuda yalnız olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, AB üyeleri arasında bu uyarılarının haklılığını idrak eden ve Türkiye'yle diyaloğun Avrupa'nın istikrarı için öneminin bilincinde olan ülkelerin çoğunlukta olduğunu söyledi.

ABD ile ilişkiler

Çavuşoğlu, ABD'yle ilişkilerde karşı karşıya bulunulan sınamalar ve potansiyel fırsatların mevcudiyetini sürdürdüğüne değinerek Suriye ve özellikle Libya gibi bölgesel barış ve güvenliği ilgilendiren konularda bazı görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye'nin NATO müttefiki ABD ile istişare ve eşgüdüm içinde hareket ettiğini dile getirdi.

İlişkileri gölgeleyen bazı olumsuz unsurların da gündemlerinden çıkmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "ABD, FETÖ'ye karşı adım atamadı, PKK/PYD/ YPG ile ortaklığını sonlandıramadı, yaptırım ve tehdit dilini bir kenara bırakamadı, S-400 tedarikimizi F-35 programına katılımımız ve CAATSA yaptırımlarıyla ilişkilendirmeye devam ederek savunma ilişkilerimize zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ABD'deki seçim dönemi ve siyasi kutuplaşmanın da sorunların aşılması için gerekli diyaloğun etkin şekilde hayata geçirilmesini güçleştirdiğini söyleyerek "ABD'de seçimler yapıldı. İlişkilerimizi iki ülkenin de stratejik çıkarına olacak şekilde tekrar olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

Yeni dönemde de ekonomik, siyasi ve güvenlik iş birliği açısından ilişkilerde yeni sayfalar açabilmenin önemli olacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Yeni dönemde Yüce Meclisimizin Kongre'yle ilişkileri ve parlamenter diplomasi de özel önem taşıyacak." diye konuştu.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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