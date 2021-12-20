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2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5) - Son Dakika

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5)

20.12.2021 04:34

28 ŞUBAT DAVASINDA CEZASI KESİNLEŞEN ÇEVİK BİR İLE ÇETİN DOĞAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ Çetin Doğan'ın evinin bulunduğu yerden görüntü Çetin Doğan'ın adliyeye gelişi Çetin Doğan'ın adliyeden çıkışı Çetin Doğan'ın emniyet aracına bindirilmesi...

28 ŞUBAT DAVASINDA CEZASI KESİNLEŞEN ÇEVİK BİR İLE ÇETİN DOĞAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Çetin Doğan'ın evinin bulunduğu yerden görüntü

Çetin Doğan'ın adliyeye gelişi

Çetin Doğan'ın adliyeden çıkışı

Çetin Doğan'ın emniyet aracına bindirilmesi

Emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın sağlık kontrollerinden geçişleri

28 ŞUBAT DAVASINDA VERİLEN MÜEBBET HAPİS CEZALARI KESİNLEŞEN HÜKÜMLÜLER DÖNEMİN MGK GENEL SEKRETERİ EMEKLİ ORGENERAL İLHAN KILIÇ, EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP İNFAZ BÜROSUNDAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in içinde bulunduğu aracın sağlık kontrolü için adliyeden ayrılması

Anadolu Adliye'sinden aracın çıkışı

Emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmesi

Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilmesi

JAPONYA'NIN BAŞKENTİ TOKYO'NUN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI 16. YAZ PARALİMPİK OYUNLARI, AÇILIŞ SEREMONİSİYLE RESMEN BAŞLADI

Açılış seremonisiyle ilgili fotoğraflar

Meşale yakılması

Türk Milli Takımı kafilesinin fotoğrafları

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının otobüste hep birlikte şarkı söylemesi

Milli takımın salonda antrenman öncesi alkışlarla tezahürat yapması

Paralimpik Milli Takımı kafilesinin tören öncesi bekleyişi

Paralimpik Milli Takımı kafilesinin Türkçe müzik eşliğinde eğlenmesi

Paralimpik Milli Takımı kafilesinin stada ilerlemesi

Açılış seremonisinde Havai fişek atılması

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5)

28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verildi.

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen hükümlüler dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, emekli Tuğgeneral İdris Koralp infaz bürosundaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5)
2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5)
2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5)
2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5)

Çetin Doğan, Çevik Bir, 28 Şubat, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5) - Son Dakika
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