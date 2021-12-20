2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5) - Son Dakika

28 ŞUBAT DAVASINDA CEZASI KESİNLEŞEN ÇEVİK BİR İLE ÇETİN DOĞAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ
Çetin Doğan'ın evinin bulunduğu yerden görüntü
Çetin Doğan'ın adliyeye gelişi
Çetin Doğan'ın adliyeden çıkışı
Çetin Doğan'ın emniyet aracına bindirilmesi
Emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın sağlık kontrollerinden geçişleri
28 ŞUBAT DAVASINDA VERİLEN MÜEBBET HAPİS CEZALARI KESİNLEŞEN HÜKÜMLÜLER DÖNEMİN MGK GENEL SEKRETERİ EMEKLİ ORGENERAL İLHAN KILIÇ, EMEKLİ TUĞGENERAL İDRİS KORALP İNFAZ BÜROSUNDAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in içinde bulunduğu aracın sağlık kontrolü için adliyeden ayrılması
Anadolu Adliye'sinden aracın çıkışı
Emekli Tuğgeneral İdris Koralp'in Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmesi
Emekli Orgeneral İlhan Kılıç Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilmesi
JAPONYA'NIN BAŞKENTİ TOKYO'NUN EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI 16. YAZ PARALİMPİK OYUNLARI, AÇILIŞ SEREMONİSİYLE RESMEN BAŞLADI
Açılış seremonisiyle ilgili fotoğraflar
Meşale yakılması
Türk Milli Takımı kafilesinin fotoğrafları
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının otobüste hep birlikte şarkı söylemesi
Milli takımın salonda antrenman öncesi alkışlarla tezahürat yapması
Paralimpik Milli Takımı kafilesinin tören öncesi bekleyişi
Paralimpik Milli Takımı kafilesinin Türkçe müzik eşliğinde eğlenmesi
Paralimpik Milli Takımı kafilesinin stada ilerlemesi
Açılış seremonisinde Havai fişek atılması
2021 YILIN OLAYLARI - AĞUSTOS (5)
28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verildi.
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen hükümlüler dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, emekli Tuğgeneral İdris Koralp infaz bürosundaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.
Kaynak: AA
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