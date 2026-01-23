2025'te Kurulan Şirket Sayısı Düştü - Son Dakika
2025'te Kurulan Şirket Sayısı Düştü

23.01.2026 10:55
2025'te kurulan şirket sayısı %1,5 azaldı, kooperatifler %30,9 geriledi; gerçek kişi işletmeleri %10,8 arttı.

2025 yılında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre 2025 yılında, 2024 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,9 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 oranında arttı. 2025 yılında, 2024 yılına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,4 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,1 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış oldu

Aralık 2025'te, Aralık 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,5 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,7 oranında azaldı.

Aralık 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 3,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1 oranında azaldı.

Aralık 2025'te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 34,7 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 34,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,4 kurulan kooperatif sayısı yüzde 18,6 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 193,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 284,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 103,4 oranında arttı.

Aralık 2025'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Aralık 2025'te kurulan toplam 12 bin 961 şirket ve kooperatifin yüzde 87,5'i limited şirket, yüzde 11,2'si anonim şirket, yüzde 1,3'ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,5'i İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara, yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Aralık 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 21 oranında arttı

2025 yılında toplam 115 bin 627 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 101 bin 319 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 62,5'ini 12 bin 449 anonim şirket ise yüzde 37,5'ini oluşturuyor. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 21 oranında arttı.

Aralık 2025'te şirket ve kooperatiflerin 4 bin 353'ü ticaret, bin 966'sı inşaat ve bin 594'ü imalat sektöründe kuruldu. Aralık 2025'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 877'si inşaat, 602'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 143'ü imalat faaliyetleri sektöründe. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 2 bin 508'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 87'si imalat, 689'u inşaat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 3'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 486'sı inşaat, 264'ü imalat faaliyetleri sektöründe. Aralık 2025'te kurulan 166 kooperatifin 114'ü konut yapı kooperatifi, 26'sı işletme kooperatifi, 9'u ise motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

Aralık 2025'te 787 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Aralık 2025'te kurulan 787 yabancı ortak sermayeli şirketin 573'ü Türkiye, 22'si Almanya, 21'i İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 787 yabancı ortak sermayeli şirketin 98'i anonim, 689'u limited şirket. 2025 yılında kurulan şirketlerin bin 52'si uzmanlaşmamış toptan ticaret, 410'u İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 347'si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,7'sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

2025'te Kurulan Şirket Sayısı Düştü
