2026 İklim Tahminleri

07.01.2026 11:24
Prof. Dr. Kurnaz, 2026'nın zayıf El Nino etkisiyle sıcaklıkların normalden yüksek olacağını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2026 yılının zayıf bir El Nino ve La Nina etkisi altında olacağını belirterek, "Az çok tahminimiz yaz sonuna kadar sıcaklıkların aşırı yükselmeyeceği ama yaz sonu itibarıyla sıcaklıkların normalden biraz daha fazla olabileceği yönünde." dedi.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, sel, fırtına, don gibi aşırı hava olaylarının dünya genelinde etkili olduğu 2025'in ardından 2026 yılında hangi iklim olaylarının görüleceği merak ediliyor.

Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine, iklim açısından geçen yılın nasıl geçtiğini ve 2026 beklentilerini değerlendirdi.

İklim açısından birkaç haftanın ötesinde tahmin yapmanın zor olduğunu söyleyen Kurnaz, dünyanın ısınmaya devam ettiğini, dolayısıyla bu kıştan başlayarak gelecek ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış döneminde sıcaklıkların 1960-1990 ortalamasına kıyasla daha yüksek olacağının beklendiğini aktardı.

Kurnaz, El Nino ve La Nina etkilerinin kısa vadede az çok öngörülebilen faktörler olarak etkili olduğuna işaret ederek, "Bu sene kış sonuna kadar yani yaklaşık mart ayına kadar zayıf bir La Nina'nın sürmesini, ondan sonra nötr duruma geçilmesini, yaz sonuna doğru da zayıf bir El Nino'nun başlamasını öngörüyor modeller. Bu öngörüler böyle hani korkunç taşa yazılmış değil ama az çok tahminimiz yaz sonuna kadar sıcaklıkların aşırı yükselmeyeceği ama yaz sonu itibarıyla sıcaklıkların normalden biraz daha fazla olabileceği yönünde." diye konuştu.

İklim değişikliğinin ısınma ve kutup bölgelerinin fazla ısınmış olması şeklinde iki bağlamda ele alınması gerektiğine dikkati çeken Kurnaz, ısınma nedeniyle çiçeklerin olması gerekenden daha erken açtığını ve sonrasında etkili olan soğuk havayla hasara uğradığını kaydetti.

"Zirai donla karşılaşma açısından ihtimaller yüksek"

Kurnaz, geçen yıl şubat ve nisan aylarında yaşanan donun sebebinin ise kutup bölgelerindeki ısınma olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Fazla ısınmış olmasından dolayı kutup soğuğu aşağıya doğru kaçıyor. Bu birkaç hafta önceden görülebilecek bir konudur ama şu anda nisan ayında donla karşılaşırız gibi bir lafı söylemek için son derece erken. Yani biz şu anda ancak ocak ayının ortası, sonundan bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla bu donun esas tehlikeli olduğu zaman mart-nisan aralığı olduğu için ülkemizde o konularla ilgili tahmin bağlamında hiçbir şey söyleyemeyiz. Ancak ısınma devam ediyor mu, devam ediyor. Çiçeklenme olacak mı, olacak. Kutup daha fazla ısındı mı, ısındı. Dolayısıyla bir zirai donla karşılaşma açısından ihtimaller yüksek ama ne zaman olur, nasıl olur, olur mu? Bu konuda bir şey söylemek doğru değil şimdiden."

Türkiye'nin farklı yerlerinde değişik sinyaller ortaya çıkabildiğine, ülkenin kuzeydoğusunda yağış fazlalığı, güneybatısında ise yağış azlığı görülebildiğine değinen Kurnaz, dolayısıyla hangi bölgelerde kuraklık yaşanabileceğini söylemek için şu an erken olduğunu dile getirdi.

Kurnaz, sıcaklıkların yükselmesiyle buharlaşmanın arttığını, bunun da tarım başta olmak üzere genel su ihtiyacını artıracağını aktardı.

Bu yılın ikinci yarısında El Nino'nun etkili olmasıyla dünyanın ortalama sıcaklığının ikinci olabileceğine işaret eden Kurnaz, "Rahatlıkla ikinci olabilir. Birinci olması ihtimali de var ama bunları zaman içerisinde gün gün, ay ay takip edeceğiz. Ancak beşinci veya dördüncü bile olmaz. İlk üçte ama bir mi, iki mi, üç mü bunu zaman gösterecek ama muhtemelen bir ile iki arasında bir yerlerde olur 2026." şeklinde konuştu.

Kurnaz, La Nina'nın genelde dünya sıcaklıklarının ortalamadan daha düşük seyretmesine neden olduğunun altını çizerek, iklim değişikliğiyle sıcaklıkların artmasının beklendiği görüşünü paylaştı. Kurnaz, 2026'nın yarısında La Nina, diğer yarısında ise El Nino etkisiyle 2024 yılına benzer bir sıcaklık beklendiğini ifade etti.

Öte yandan Kurnaz, ülkenin El Nino ve La Nina koşullarından oldukça uzak bir ülke olması dolayısıyla normalin ve beklenenin biraz üzerinde ısınma etkisine maruz kalabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

