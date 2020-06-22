22 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
03:50 Spor Kitaplığı
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Süper Lig Özetler
04:25 Almanya Bundesliga Özetler
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 TFF 1. Lig Özetler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Napoli - Juventus
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:25 Süper Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Almanya Bundesliga Özetler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:40 Napoli - Juventus
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:50 Efsanelerin İzinde
11:55 Hava Durumu
12:00 Maradona Belgeseli
12:15 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
15:00 La Liga Özetler
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
16:00 Spor Bülteni
16:00 Spor Hafta Sonu
16:30 Napoli - Juventus
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Dakika Skor
20:00 İtalya Kupası Magazin
20:20 Stadyum
20:30 İngiltere Premier Lig Özetler
21:10 Dakika Skor
22:40 Stadyum