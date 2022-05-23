23 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

23 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

23.05.2022 06:42
23 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Ök Y.malatyaspor-fenerbahçe

02:45 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 İH Konyaspor

04:45 1. Lig Haftanın Golleri

05:00 Altay - Kasimpaşa

06:45 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Dg Sivasspor - Y. Kayserispor

08:45 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Süper Hikayem

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 M. Başakşehir - Trabzonspor

15:00 beIN Süper Lig

16:00 M. Başakşehir - Trabzonspor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 A. Demirspor - Göztepe

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

YORUMLAR
500
Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından
Kaynak: InterSinema.com

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, beIN, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 23 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem "Hakan Çalhanoğlu laneti"
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 07:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: 23 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement