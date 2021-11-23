24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Kayseri'de bazı kurum ve kuruluşların yetkilileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Şehmus Günaydın, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenlik unvanının kabul edildiği 24 Kasım'ın, 1981 yılından buyana Öğretmenler Günü olarak kutlandığını bildirdi.

Öğretmenliğin, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan bir meslek olduğunu belirten Günaydın, "Her zaman, her koşulda bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması aşamasında çok önemli role sahip öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve başarının anahtarı durumundadır. Geleceğimize yön veren, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin gününü en samimi duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da önemli bir görev üstlenen öğretmenlerin bir gün değil, her gün hatırlanması ve önemsenmesi gerektiğini kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim verebilmeleri, öğrencilerin de daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için birçok projeye imza attıklarını vurguladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ruhunda fedakarlık yatan öğretmenliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunu bildirdi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney de öğretmenlerin aklın ve bilimin ışığında ülkeyi aydınlık geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirmek için ulvi bir görev üstlendiğini kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da mesaj yayımlayarak öğretmenlerin gününü kutladı.