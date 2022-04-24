24 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika
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24 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı

24.04.2022 06:42
24 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı

24 Nisan 2022 Pazar günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Haber Bülteni

00:55 Hava Durumu

01:00 Haber Bülteni

01:10 Hava Durumu

01:15 Macerasever (Tekrar)

02:00 Haber Bülteni

02:10 Hava Durumu

02:15 N Futbol (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:20 Hava Durumu

03:25 Tekno Hayat (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:45 Lifestyle

04:50 Laf Aramızda

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:10 Hava Durumu

06:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

07:00 Haber Bülteni

07:35 Hava Durumu

07:40 Gece Gündüz (Tekrar)

08:00 Haber Bülteni

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:10 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:15 Esrarengiz İstanbul (Tekrar)

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:15 Var Ettiniz Var Olunuz (Tekrar)

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:20 Spor

12:30 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:15 Kırılma Anı

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:20 Spor

15:30 Bakış

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:15 Spor

16:25 Tekno Hayat (Tekrar)

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:45 Spor

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:10 Spor

18:20 Macerasever

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:15 0-->100

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Haber Bülteni

21:15 N Futbol Devre Arası

21:55 Hava Durumu

22:00 Haber Bülteni

22:25 N Futbol

23:15 Haber Bülteni

23:55 Hava Durumu

YORUMLAR
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23 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı 23 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı

Mete Çubukçu, Hava Durumu, Futbol, Ntv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika
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