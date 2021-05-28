24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti - Son Dakika

Amasra Kaymakamlığı girişinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yıllık polis memuru Necati D, nöbetçi kulübesinde tabancasını başına dayayıp ateşledi.
Silah sesini duyan kaymakamlık görevlileri, sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Necati D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necati D'nin cansız bedeni, morga götürüldü.
Kaynak: DHA
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