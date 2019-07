251 şehide vefa ormanı

15 Temmuz gecesi şehit düşen 251 kahraman adına Altındağ 'da hatıra ormanı oluşturuldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı 'nın şehit yakınları ile birlikte fidan diktiği programda duygu dolu anlar yaşandı.Altındağ Belediyesinin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar için Altındağ Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiği anma programları devam ediyor. İlk olarak Altındağlı şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, daha sonra şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için dikilen 251 fidandan oluşan hatıra ormanının açılışını gerçekleştirdi. Altındağlı şehitler Celalettin İbiş, Mesut Acu, Yıldız Gürsoy, Mehmet Kocakaya, İbrahim Ateş Yasin Yılmaz , Yusuf Elitaş ve Ahmet Özsoy'un ailelerine sabırlar dileyen Başkan Balcı, "Şehitlerimizin her birini saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Kabirleri nur dolsun, Allah hepsinden razı olsun" dedi."Aradan geçen 3 yıla rağmen acımız hala taze. Devletimiz, milletimiz ve bizler her zaman yanınızdayız. Sizler bize emanetsiniz. Ne yaparsak yapalım acınızı ve kaybınızı unutturamayız. Sizin acınız, bizim de acımız. Şehitlerimiz daima kalbimizde yaşıyor" diyen Balcı, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim hediye etti."Aziz hatıraları daima yaşayacak"Daha sonra 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına adanan hatıra ormanının açılış törenine katılan Başkan Balcı, şehit yakınları ve gazilerle birlikte fidan dikti. Battalgazi Mahallesi'nde 251 şehidi temsilen 251 selvi çamı fidanının dikildiği hatıra ormanının açılışına TBMM İdare Amiri ve AK Parti Orhan Yeğin , Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Başkan Balcı yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 milletimizin yeniden dirilişinin ve demokrasiye sahip çıkışının tarihi ve miladı olmuştur. Vatan hainleri emellerine ulaşamamış, Türkiye bu zor günlerinin üstesinden gelmeyi başarmış, Türk milleti tek vücut olmuştur. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatacağımız hatıra ormanımızın açılışı vesilesiyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Hatıra ormanının açılış kurdelasının kesilmesinin ardından küreği eline alan Başkan Balcı, Altındağlı şehitler için dikilecek olan fidanları kendi elleriyle dikti. Şehitlerin yakınları ile birlikte kazılan çukurlara toprak atan Başkan Balcı, her bir fidana tek tek can suyu verdi. Başkan Balcı, daha sonra şehit aileleri ve gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA