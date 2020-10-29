29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 20:35
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Artvin'de, kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Valilik ile Artvin Belediyesinin organizasyonunda yapılan kortej için belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte 20 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşınırken, çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan vatandaşın katıldığı yürüyüş esnasında Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane Mehteran Takımı'nın çalıp, söylediği marşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu zirveye çıkardı.

Yürüyüş sonrası kısa bir konuşma yapan Vali Yılmaz Doruk, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske takma kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen yürüyüşe Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Ordu

Ordu'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Ay Işığı Otoparkı'nda lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Ekinlikte ayrıca havai fişek gösterisi yapıldı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü münasebetiyle 97 adet dilek feneri havaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından ise Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.

Etkinlikleri kent protokolünün yanı sıra vatandaşlar izledi.

Giresun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Giresun Belediyesi tarafından Giresun Kalesi'nde havai fişek gösterisi düzenledi.

Şehrin büyük bölümünden görülen havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da gösteriyi liman sahasından izledi.

Gümüşhane

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Gümüşhane Belediyesince mesire alanında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Şehir merkezinin bir çok noktasından izlenebilen gösteriyi Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, valilik konutundan birlikte izledi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Gümüşhane, Giresun, Artvin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

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