Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti

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Adana'da bir lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırı sırasında aracıyla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçarken, polis ekipleri olayı araştırıyor.

04.05.2024 20:18  Güncelleme: 21:39
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Adana'da bir lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırı sırasında aracıyla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 şahıs, cadde üzerindeki husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi.

Lastikçiye ateş açan motosikletli şahıslar, 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakan kadını vurdu

SEKEN KURŞUNLAR YOLDAN GEÇEN KADINA İSABET ETTİ

Seken kurşunlar, 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti. Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu. Saldırganlar motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Lastikçiye ateş açan motosikletli şahıslar, 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakan kadını vurdu
Adana\'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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