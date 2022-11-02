Antalya'da 3 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da 3 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

02.11.2022 23:25

Antalya'da 3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Aynur Çiçek, erkek arkadaşı Şenol Çankaya'nın ikametinde ölü halde bulundu. Olayın ardından ortadan kaybolan Çankaya, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 31 Ekim akşamı evinden ayrılan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları Cumhuriyet Polis Karakoluna gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aynur Çiçek'in yakınları genç kadının bulunması için çalışma başlattı.

ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Aynur Çiçek'in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile Emek Mahallesindeki bir evden ayrıldığının belirlenmesinin ardından arama çalışmaları Çankaya üzerinde yoğunlaştı. Aynur Çiçek'in yakınlarıyla telefonda görüşen Şenol Çankaya, değişik bahanelerle onları yanıltmaya çalışırken, bugün sabah saatlerinde Şenol Çankaya'nın ikamet ettiği Emek Mahallesindeki adrese gelen yakınları, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadını yerde yatarken buldular. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde genç kadının birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi genç kadın erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayı haber alan çocukları, kardeşleri ve diğer yakınları olay yerinde kendilerinden geçerken, Aynur Çiçek'in cansız bedeni, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından ortadan kaybolan Aynur Çiçek ikametinde ölü bulunduğu erkek arkadaşı Şenol Çankaya'nın Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi genç kadın erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu
3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi genç kadın erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 3 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi kadın, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu - Son Dakika

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