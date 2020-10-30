33. Best Model Türkiye yarışmasında birinci olan 15 yaşındaki Melisa İmrak'tan çok konuşulacak açıklamalar

? Best Model yarışmasının bu yılki birincisi oldun. Bekliyor muydun bu sonucu?

Melisa İmrak: Açıkçası yaşımdan dolayı beklemiyordum. Diğer yarışmacıları seçerler diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Jüri birinciliğe beni layık gördü. Gerçekten inanamıyorum, rüyada gibiyim. Çok şaşkınım.

? Yaşından dolayı sosyal medyada tartışmalara yol açtı bu birincilik. Sen de görmüşsündür mutlaka yazılanları. Ne diyeceksin eleştirilere?

Evet, gördüm. Bazı insanlar beni desteklemiş, onlara teşekkür ediyorum. Bazıları da desteklememiş. Onların da kendi fikirleri. Kimseyi yadırgamıyorum.

Zernişan Babayeva - Best Model yarışmasının kurucusu Erkan Özerman

MODELLİK VE OYUNCULUK YAPMAK İSTİYORUM

? Sence bundan sonra nasıl bir gelecek bekliyor seni?

Doğal olarak çevrem yavaş yavaş değişecek. Ama ben, benliğimden ödün vermeyeceğim.

Aktivitelerim değişecek ama ben, ben olarak kalacağım. Lise bittikten sonra da Radyo- TV ve Sinema okumak istiyorum.

? Hayalindeki meslek ne?

Modellik ve oyunculuk. Çift yönlü çalışacağım. Oyuncu olmak için belli aşamalardan geçmem lazım.

Modellik yaparken, bir yandan da oyunculuk eğitimleri almak istiyorum.

? Peki kendine örnek aldığın biri var mı?

Evet, Çağla Şıkel ve Fahriye Evcen'i çok beğeniyorum. Onlar benim idollerim.

Melisa İmrak

BU ÖDÜLÜ BİRAZ DA AZERBAYCAN İÇİN ALDIM

? Ailenden bahsedelim biraz da...

Babam İstanbullu, annem Azerbaycan-Genceli. Bu yarışmada birincilik ödülünü aldım ama sevinemedim.

Çünkü kardeş vatanımızda siviller ölüyor. Bu ödülü biraz onlar için, biraz da kendim için alıyorum.

? Azerbaycan'da akrabalarınız var mı?

Teyzemler Gence'de yaşıyor ve çok korkuyorlar. Oradaki insanlar için çok üzülüyorum. Ben de küçükken gitmiştim oralara. Şu an nasıl yaşadıklarını gayet iyi biliyorum. Geceleri bodrum katında yatıyorlar.

Onlar için çok tedirginim ama inşallah her şey düzelecek.

Çocuklar şarkıcı, oyuncu olabiliyor neden model olmasınlar?

Melisa İmrak'ın annesi Zernişan Babayeva, 15 yaşındaki kızının modellik yarışmasına katılmasına izin vermesini eleştirenlere tepki gösterdi: "Kızım bu yarışmaya katılmayı çocukluğundan beri istiyordu. Onun ısrarı üzerine başvurduk. Herkese saygım sonsuz ama biz yanlış bir şey yapmadık. Yarışma sürecinde kızımın her an yanındaydım. Babasıyla yıllar önce ayrıldım ama onun da onayını alarak kızımın yarışmaya katılmasına izin verdim. Şarkıcı çocuk olabiliyor, oyuncu çocuk olabiliyor da neden 15 yaşındaki bir kız model olamasın? Onlarda herhangi bir sorun olmuyor da neden bu yarışma sorun oluyor, ben bunu çözemedim. Ayrıca benim kızım güzellik yarışmasına değil, modellik yarışmasına katıldı. Bunun da ayrımını yapmak lazım."

Oğuzhan Bolat: İdolüm Çağatay Ulusoy

? Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin?

Oğuzhan Bolat: Best Model'e başvurmayı uzun süredir planlıyordum. Bu sene nasip oldu.

? Birinciliği bekliyor muydun?

Birinci olacağımı tahmin etmiyordum ama yarışmaya katılan diğer tüm arkadaşlarım gibi bunu yürekten istiyordum.

Oğuzhan Bolat

ASIL HEDEFİM OYUNCULUK

? Peki bundan sonrası için hedefin ne?

Öncelikli olarak fotomodellik veya mankenlik yapmak istiyorum. Kendi çapımda oyunculuk eğitimi de aldım. Asıl hedefimde oyunculuk var. Oyuncu olmayı çok istiyorum. Kendime güvenim tam.

ARTIK KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞAMAYACAĞIM

? Örnek aldığın biri var mı?

Best Model yarışmasında daha önce birinci olan Çağatay Ulusoy'u örnek alıyorum kendime. Ben de onun gibi iyi bir oyuncu olmak istiyorum.

? Kahramanmaraş'ta yaşıyorsun değil mi?

Yarışmaya başvurduğumdan beridir İstanbul'da yaşıyorum. Artık Kahramanmaraş'ta yaşamayacağım. Hayalimdeki meslek için İstanbul'da olacağım ve üniversiteye de burada kaydolmaya çalışacağım.

? Ailenden de bahseder misin kısaca?

Babam memur, annem ev hanımı. Üç kardeşiz.