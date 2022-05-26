36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

26.05.2022 19:33

36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi Antalya'da deniz kıyısında yakalanan 36 düzensiz göçmeni deniz açıklarında bekleyen 2 sürat teknesi kayıplara karışırken, olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da deniz kıyısında yakalanan 36 düzensiz göçmeni deniz açıklarında bekleyen 2 sürat teknesi kayıplara karışırken, olay ile ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçesi Yeşilöz Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince deniz kıyısında Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Deniz açıklarında bekleyen 2 adet sürat teknesi, Sahil Güvenlik Botunca tespit edilerek takibe alındı ancak bahse konu botlar yakalanamadı.

Olayda Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin, Fawaz A. ve Muhammed A. isimli şahıslar tarafından kiralanan 33 AKH 517 ve 33 AJS 320 plakalı araçlarla bırakıldığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timinin takibi sonucu Muhammed A. isimli şahıs 33 AKH 517 plakalı araç ile Manavgat'ta yakalandı. 33 AJS 320 plakalı araç, Manavgat'ta terk edilmiş halde ele geçirildi. İki araç da yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Türk vatandaşı S.K., ile Suriye vatandaşı H.E.A. ve M.A.K.'yı Manavgat'ta yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi
36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi
36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi
36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi
YORUMLAR
500
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı Alanya'da aranan hükümlü yakalandı 5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı 5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Alanya, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Zihinsel engelli öğrenciye şiddet uygulayıp serbest bırakılmıştı! O okul görevlisi sulh ceza hakimliğince tutuklandı
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 19:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: 36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement