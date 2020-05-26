Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan otobüs seferleri sınırlı sayıda olmak üzere şehirler arası seyahat belgesi olan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyordu. Normalleşme planıyla birlikte Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması, otobüs seferlerinin 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

"4 HAZİRAN'DA YOLA ÇIKIYORUZ"

Normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı. Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu. Firmalardan yapılan açıklamalara göre, Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLERDE SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTI

Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasaklarının ne zaman sona ereceği açıklanacak.