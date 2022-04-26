Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika
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Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

26.04.2022 22:06

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, arazide yaptıkları aramada 4 farklı noktada toprağa gömülü 4 düdüklü tencere buldu.

Yapılan kontrolde düdüklü tencerelerde, toplam 80 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcılar aynı bölgede imha edildi.

Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu
Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

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Bingöl'de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi Bingöl'de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi Bingöl'de düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu Bingöl'de düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de 4 düdüklü tencerede 80 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika
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