4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi - Son Dakika
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4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi

10.06.2022 19:28

Ankara'da yolda yürüyen liseli kızları sözle taciz ettiği öne sürülen 4 kişi, daha sonra kızların üzerine araba sürdü. Korkunç olayda araç altında kalan 4 lise öğrencisi kız yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Çankaya'nın Dikmen semtinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, seyyar satıcılık yapan 4 kişi o esnada yoldan geçen 5 liseli kıza sözlü taciz uyguladı. Laf atılması üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay yerinden panik halinde uzaklaşan kızların otobüs durağına gittiğini gören şahıslar seyyar satıcılık yaptıkları araca binerek kızları takip etmeye başladı. Aracı kullanan Y.T. ve beraberindeki 3 kişi, durakta bekleyen kızların üzerine doğru minibüsü sürdü. Araç altında kalan 4 lise öğrencisi kız yaralandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedavilerinin devamı için hastaneye kaldırılırken, Y.T. polis ekiplerince yakalandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Kan donduran olay bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"KAÇMASAYDI CEZASINI BİZ KESECEKTİK"

Olayın tanıklarından Meriç Beşiroğlu, "Çalışıyorduk, birdenbire bağırma çağırma sesi geldi. Biz de telaşla dışarıya çıktık. Bir tane beyaz minibüs kaldırıma çıkmıştı. Kaçacağını anladım. Geri gelmeye başladı. Kendimi yola doğru attım. Son gaz bastı yukarıya doğru kaçmaya başladı. Arkasından 'kaçma' diye bağırdım. İlk başta kaza sandık ama sonradan olayın aslını öğrendik. Buradaki kız çocuklarını taciz etmiş, sonra da üzerine sürüp çarpmış. Kaçmasaydı cezasını biz kesecektik. Adaletimize, emniyetimize güveniyoruz. Gereğini yapacaktır. Ortalık çok kötüydü. Her tarafta kan vardı. Yerde yatanlar vardı" ifadelerini kullandı.

"SERVİS SÜRÜCÜSÜ KIZLARA LAF ATTI"

Başka bir tanık Eren Şahin ise "Dün burada bir tartışma oldu. Servis sürücüsü kızlara laf attı. Kızlar karşıya geçtiğinde onların üzerine bilerek sürdü. 5 kız vardı 4'ü ezildi. Sonra biz koştuk ama yetişemedik. Kızlarla önce tartışmışlar. Sonra da kendisine yediremedi herhalde sinirlendi. Arkalarından ezmeye gitti. Ardından da kaçtı. Arabadan inen iki kişi de koşmaya başladı. Birisi tekrar arabaya bindi. Kızların birisinin burnu kırılmıştı, diğerinin kafası yarılmıştı. Aracın içinde dört kişi vardı. Şoförün alkollü olduğu söyleniyor. Bayağı kargaşa, kalabalık oldu. Ambulansı, polisi çağırdık geldi müdahale etti" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Çankaya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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