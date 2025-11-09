4. Uluslararası Tarsus Festivali'nde Fatma Turgut Coşkusu - Son Dakika
4. Uluslararası Tarsus Festivali'nde Fatma Turgut Coşkusu

09.11.2025 10:44
Mersin'de düzenlenen 4. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci günü Fatma Turgut'un verdiği konserle renklendi. Binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda buluşarak Turgut'un şarkılarına eşlik etti ve unutulmaz anlar yaşandı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Toprakta tarih, sofrada tat, sokakta neşe" sloganıyla düzenlenen 4. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci gününde, sanatçı Fatma Turgut sevenleriyle buluştu.

4. Tarsus Festivali'nin ikinci günü, Fatma Turgut konseri ile taçlandı. Binlerce yurttaş, Cumhuriyet Meydanı'nı doldurarak sanatçının şarkılarıyla coşku dolu dakikalar geçirdi.

Konserin öncesinde MC Halil Bal'ın DJ performansı ile başlayan eğlenceli anlar ışık gösterileri ile devam etti. Katılımcıların coşkusu Fatma Turgut'un sahne almasıyla doruğa ulaştı. Turgut'un "İkimizden Biri", "Güzel Bir Son", "Yalnızlık Senfonisi", "Antidepresan Gülümsemesi", "Pembe Mezarlık" gibi en sevilen şarkılarına çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Konsere katılan binlerce Tarsusluya seslenen Turgut, "Çok mutluyum. Tarsus'a ilk defa geliyorum ve çok heyecanlıyım. Kalabalık tek kelimeyle mükemmel" dedi. Konserde sevilen sanatçıya çiçek takdim eden Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Tarsusumuza ve muhteşem Tarsus Festivalimize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gençler ve kendini genç hisseden sevgili Tarsuslular bu güzel enerjiniz sayesinde harika bir gece yaşıyoruz. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Duygusal anlar ve eğlence bir arada

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce katılımcının şarkılara eşlik etmesiyle devam eden konser Tarsuslu bir gencin evlilik teklifine de sahne oldu. Turgut'tan bu ana şahitlik etmesini isteyen genç çift, sahneye çıkarak evlilik teklifi seremonisi gerçekleştirdi. Konsere katılan yurttaşlar da bu duygusal anlara alkışlarıyla eşlik etti.

Kaynak: ANKA

