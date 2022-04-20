"41. İstanbul Film Festivali" düzenlenen ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından sinemaseverlerle buluşan, 41. İstanbul Film Festivali'nde uluslararası yarışmada "Vortex", ulusal yarışmada ise "Klondike" filmi, "Altın Lale En İyi Film" ödülünü aldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, 56 filmin yarıştığı ulusal ve uluslararası yarışmaların kazananları açıklandı.

Bu yıl 10 filmin yarıştığı "Uluslararası Yarışma"da, Altın Lale Gaspar Noe'nin yönettiği Vortex filminin olurken, "Jüri Özel Ödülü" ise Karim Ainouz'un yönettiği "Mariner of the Mountains" (Dağların Denizcisi) filmine verildi.

Altın Lale ödülünü "Klondike" kazandı

Toplam 12 filmin yer aldığı "Ulusal Yarışma"da 10 dalda ödül takdim edildi.

"Altın Lale En İyi Film" ödülü Maryna Er Gorbach'ın yönettiği "Klondike", Onat Kutlar anısına verilen "Jüri Özel Ödülü" de Ali Kemal Güven'in yönettiği "Çilingir Sofrası" adlı yapımın oldu.

"En İyi Yönetmen" ödülü, "Kerr" filmiyle Tayfun Pirselimoğlu'na, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "Ela ile Hilmi ve Ali" filmindeki rolüyle Ece Yüksel'e, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Çilingir Sofrası" filmindeki rolleriyle Ahmet Rıfat Şungar ile Barış Gönenen'e takdim edildi.

Nazlı Elif Durlu ile Ziya Demirel "Zuhal" ve "Ela ile Hilmi ve Ali" filmleriyle "En İyi Senaryo" ödülüne değer görüldü.

Sviatoslav Bulakovskyi "Klondike" filmiyle "En İyi Görüntü Yönetmeni", Selda Taşkın ile Buğra Dedeoğlu "Zuhal" filmiyle "En İyi Kurgu Ödülü", Natali Yeres de "Kerr" filmiyle "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünün sahibi oldu.

"En İyi Özgün Müzik" ödülü "Bana Karanlığını Anlat" filmindeki müzikleriyle Taner Yücel'e verildi.

Jüri, "Ela ile Hilmi ve Ali" filmindeki oyunculuğu için Denizhan Akbaba'ya da mansiyon vermeyi uygun gördü.

FIPRESCI ödülleri 3 filme verildi

Deniz Tortum ile Kathryn Hamilton'ın yönettiği "Our Ark" adlı film, "En İyi Kısa Film" ödülünü kazanırken, Yasemin Demirci'nin "Gece Kuşağı" adlı filmi de mansiyon aldı.

Bu yıl 7 filmin yarıştığı Ulusal Belgesel Yarışması'nda, "En İyi Belgesel" ödülü, Senem Tüzen, Adam Isenberg ve Noah Amir Arjomand'ın yönettiği "Eat Your Catfish" filmine verildi.

Volkan Üce'nin yönettiği "Her Şey Dahil" filmi de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Seyfi Teoman "En İyi İlk Film" ödülünü ise "Zuhal" filminin yönetmeni Nazlı Elif Durlu kazandı.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) İstanbul Film Festivali'nde üç ödül verdi. Uluslararası Yarışma'da "Vortex", Ulusal Yarışma'da "Ela ile Hilmi ve Ali", Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise Aziz Alaca'nın yönettiği "Göl Kenarı" filmleri ödüle layık görüldü.

İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden, genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin yer aldığı Genç Ustalar, bu yıl yarışmalı bir bölüme dönüştü. Genç Usta Ödülünü "Oyun Alanı" (Playground) filmiyle Laura Wandel kazandı.