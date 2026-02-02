5\'inci Gökbey helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındı

'TÜRK HAVACILIĞININ GÖZ BEBEĞİ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından 5'inci Gökbey helikopterinin Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alınmasına ilişkin paylaşım yaptı. Görgün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak, "İçişleri Bakanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı'mız için geliştirilen 5'nci Gökbey helikopterimizi gururla teslim ettik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey; yalnızca bir hava aracı değil, mühendisliğimizin, üretim kabiliyetimizin ve teknolojik özgüvenimizin en somut göstergelerinden biridir. Sahada her göreve hazır, her şartta güven veren Gökbey; sessiz gücü, yüksek manevra kabiliyeti ve çok yönlü görev yetkinliğiyle Türk havacılığının göz bebeğidir. Kamu güvenliği, arama-kurtarma ve lojistik destek gibi geniş görev yelpazesiyle Jandarma Teşkilatımızın gücüne güç katan bu platformun her teslimatı, milli havacılık ekosistemimizin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Bu anlamlı sürece katkı sunan başta Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.