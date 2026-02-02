5'inci Gökbey helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

5'inci Gökbey helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındı

5\'inci Gökbey helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındı
02.02.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'TÜRK HAVACILIĞININ GÖZ BEBEĞİ'Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından 5'inci Gökbey helikopterinin Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alınmasına ilişkin paylaşım yaptı.

'TÜRK HAVACILIĞININ GÖZ BEBEĞİ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından 5'inci Gökbey helikopterinin Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alınmasına ilişkin paylaşım yaptı. Görgün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak, "İçişleri Bakanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı'mız için geliştirilen 5'nci Gökbey helikopterimizi gururla teslim ettik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey; yalnızca bir hava aracı değil, mühendisliğimizin, üretim kabiliyetimizin ve teknolojik özgüvenimizin en somut göstergelerinden biridir. Sahada her göreve hazır, her şartta güven veren Gökbey; sessiz gücü, yüksek manevra kabiliyeti ve çok yönlü görev yetkinliğiyle Türk havacılığının göz bebeğidir. Kamu güvenliği, arama-kurtarma ve lojistik destek gibi geniş görev yelpazesiyle Jandarma Teşkilatımızın gücüne güç katan bu platformun her teslimatı, milli havacılık ekosistemimizin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Bu anlamlı sürece katkı sunan başta Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haluk Görgün, Teknoloji, Havacılık, Jandarma, Savunma, Güncel, Gökbey, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5'inci Gökbey helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:52:10. #7.11#
SON DAKİKA: 5'inci Gökbey helikopteri, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.