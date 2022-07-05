5 KOVANLA BAŞLADI, 20 YIL DA 200'E YÜKSELTTİ - Son Dakika
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5 KOVANLA BAŞLADI, 20 YIL DA 200'E YÜKSELTTİ

05.07.2022 10:08

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Ortaç köyünde yaşayan Gönül Kağan (50), 20 yıl önce devletten aldığı 5 arılı kovanı, çalışkanlığı ve gayreti sayesinde 200'e yükseltti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Ortaç köyünde yaşayan Gönül Kağan (50), 20 yıl önce devletten aldığı 5 arılı kovanı, çalışkanlığı ve gayreti sayesinde 200'e yükseltti. Eşi ile birlikte yılda yaklaşık 1 ton bal ürettiklerini belirten Kağan, çocuklarını okuttuğunu ve geçimlerini rahatlıkla sağladıklarını söyledi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünün Konak mezrasında yaşayan 8 çocuk annesi Gönül Kağan, yüzlerce meslektaşı gibi 200 aralı kovanını florası zengin yaylalara taşıyıp üretim yapmaya başladı. Kağan, ilçenin sahip olduğu çiçek florası ve zengin bitki örtüsü sayesinde bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi. Arıcılık mesleğine 20 yıl önce devletin verdiği 5 aralı kovanla başladığını anlatan Kağan, bu süre içerisinde eşinin verdiği destek sayesinde kovan sayısını 200'e yükseltmeyi başardıklarını belirtti.

Yılda yaklaşık 1 ton bal ürettiklerini ve ürettikleri kaliteli balları Türkiye'nin birçok kentine gönderdiklerini kaydeden Kağan, "Elde ettiğim gelirle her yıl işlerimi büyüterek sürdürüyorum. Balcılık sayesinde çocuklarımı okuttum. Ailemizin geçimini rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Eşimle birlikte günümüzün büyük bölümünü kovanların arasında geçiriyoruz. Büyük emek harcıyoruz. Ama karşılığını alıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız destek sayesinde kimseye muhtaç değiliz. 5 kovanla başlamıştık yıllar içerisinde 200'e çıkardık. Bu sayıyı önümüzdeki yılarda daha çok artıracağımıza da inanıyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 KOVANLA BAŞLADI, 20 YIL DA 200'E YÜKSELTTİ - Son Dakika

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