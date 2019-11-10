Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

Sındırgı Kışla Müze Han otelinde yapılan toplantıya, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kitabın yazarları Berrin Bal Onur, Neşe Aksoy Biber ve üreticiler katıldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve beraberindeki heyet, kurulan peynir stantlarını gezerek tadım yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yöresel folklor gösterisi ile devam eden programda, "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının tanıtım videosu konuklara izlettirildi.

Kitapta, Balıkesir'in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alındığı belirtildi.

Kentin kültür mirası niteliğinde olan kitapta, tarihte yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer aldığı kaydedildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir'deki vatandaşların ürettiklerini tüm dünyaya sunacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kitabın yazarlarına plaket verdi.