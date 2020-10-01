57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3 Ekim'de başlıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3 Ekim akşamı açılış töreniyle sinemaseverlerle buluşacak.

Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleşecek açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, Kanal V ve festivalin sosyal medya hesaplarından saat 19.30'dan itibaren izlenebilecek.

Festivalde yer alan ulusal ve uluslararası yarışma filmlerinin gösterimleri "Yıldızların Altında" adı verilen üç açık hava sinemasında, salgın önlemleri gözetilerek yapılacak. Önlemler kapsamında, sosyal mesafeli oturma düzenindeki gösterim alanında ateş ölçümü yapılacak ve etkinlik boyunca maske takmak zorunlu olacak.

Cam Piramit yanında kurulan "Yıldızların Altında 1" açık hava sinemasında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Konyaaltı Sahili'nde kurulan "Yıldızların Altında 2" açık hava sinemasında Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ve Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Amfi Tiyatro'da kurulan "Yıldızların Altında 3" açık hava sinemasında Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri gösterilecek.

Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Filmleri'nin gösterimleri sonrasında yönetmen ve film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin söyleşileri ise gösterimlerinin ertesi gününde saat 11.00 ve 12.30'da Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan basın merkezinde yapılacak.

Festival biletleri Biletix üzerinden ve bugün itibarıyla Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden satışa sunuldu. Festival bilet ücretleri indirimli 3 lira ve tam 5 lira. "Yıldızların Altında 3" açık hava sinemasında gerçekleşecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film Yarışması gösterimleri ücretsiz olacak.

Her seans için sağlık çalışanlarına 50 davetiye

Festivalde, "Yıldızların Altında 1" ve "Yıldızların Altında 2" açık hava sinemalarında gerçekleşecek biletli gösterimlerde, her seans için sağlık çalışanlarına 50 davetiye ayrıldı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden tüm sağlık çalışanları davetiye alabilecek.

Festivalin idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.