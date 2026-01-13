58 Yıldır Terzi: Coşkun Göral - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

58 Yıldır Terzi: Coşkun Göral

13.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da 72 yaşındaki Coşkun Göral, 58 yıldır terzilik yaparak mesleğe olan tutkusunu sürdürüyor.

Giresun'da terziliği 58 yıldır devam ettiren 72 yaşındaki Coşkun Göral, eline iğne ve ipliği aldığı ilk günkü gibi daha iyi iş yapmak için çalışıyor.

Eynesil ilçesinde ilkokul öğreniminin ardından İstanbul'a giderek 14 yaşında ağabeyinin yanında çıraklığa başlayan Göral, bir süre çalıştıktan sonra memleketine döndü. Göral, askerlik görevi sonrasında ise 1976 yılında Eynesil'de dükkan açtı.

İşinde usta olmasına rağmen öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi bırakmayan Göral, kaliteli iş yapmaktan da ödün vermedi.

Çok sayıda çırak da yetiştiren Göral, sonuna yaklaştığı mesleğini azimle sürdürüyor.

Göral, ilçede takım elbise diken az sayıdaki ustadan biri olarak hizmet veriyor.

Coşkun Göral, AA muhabirine, 1980 ve 1990'lı yıllarda çok yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

Özellikle bayramlarda çok fazla iş yaptıklarını belirten Göral, 3-4 ay müşteriden iş alamadıkları zamanları hatırladığını ancak durumun şu an tam tersi olduğunu kaydetti.

"Çıraklıkta en uzun süre geçirilen mesleklerden biri de terziliktir"

Göral, terziliğin herkesin yapabileceği bir meslek olmadığının altını çizerek, "Bir manav ya da bakkal işine benzemez. Çıraklıkta en uzun süre geçirilen mesleklerden biri de terziliktir. 3 veya 4 yılda anca bir şeyler öğrenmeye başlarsın." dedi.

Terzilik mesleğinin bir üst noktası bulunmadığına işaret eden Göral, "Bu mesleği tam anlamıyla bilen yok. Meslekte ne kadar ileriye gidersen, ustalıkta da o kadar ilerlersin. Benim de bilmediklerim, eksiklerim var. Öyle ustalık yok bu işte." diye konuştu.

Göral, kaliteli iş yapıldığı takdirde müşterinin de o kadar fazla olacağını vurguladı.

İlçede kendisinden başka takım elbise diken terzinin çok az olduğuna değinen Göral, bunu diktiren müşterilerin de çok nadir olduğunu söyledi.

Göral, daha çok tamirat ve tadilat işleri yaptığını belirterek, çırak da yetişmediğini kaydetti.

Çoğu kişinin hazır giyimi tercih ettiğini dile getiren Göral, "Ama bu işin hastaları da var, 100 tane hazır elbise versen giymez, kendi ölçü aldırıp yaptırır. Böyle de bir durum var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 58 Yıldır Terzi: Coşkun Göral - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:06:06. #7.11#
SON DAKİKA: 58 Yıldır Terzi: Coşkun Göral - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.