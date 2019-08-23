Son Dakika Haberleri: 6 AB ülkesi Ocean Viking'deki göçmenleri alacak
Son Dakika Güncel Haber

6 AB ülkesi Ocean Viking'deki göçmenleri alacak

8 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bloğa üye 6 ülkenin Ocean Viking adlı insani yardım gemisindeki göçmeleri alacağını bildirdi.

6 AB ülkesi Ocean Viking'deki göçmenleri alacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bloğa üye 6 ülkenin Ocean Viking adlı insani yardım gemisindeki göçmeleri alacağını bildirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee ve Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait Norveç bayraklı yardım gemisi Ocean Viking'deki 356 göçmeni alacağını söyledi. Avramopoulos Twitter'dan yaptığı açıklamada, Malta'ya geminin limana yanaşmasına ve insanların gemiden ayrılmalarına izin verdiği için övgülerde bulunarak, "Ocean Viking gemisinde bulunanlar için bir çözüm bulunduğuna ve hepsinin yeniden yerleştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Avramopoulos, göçmenleri kabul eden ülkelerin Fransa, Almanya, Romanya, Lüksemburg, Portekiz ve İrlanda olduğunu da sözlerine ekledi.

MALTA'DAN LİMAN İZNİ ÇIKTI Malta'dan yapılan açıklamada, AB ülkelerinin göçmenleri alma kararının ardından Malta ve Lampedusa Adaları arasındaki sularda demir atmış halde bekleyen Ocean Viking'deki 356 göçmenin limana çıkmasına izin verileceği bildirildi. Malta Başbakanı Joseph Muscat, göçmenlerin Ocean Viking'ten kıyıya çıkmadan önce ülkenin silahlı kuvvetlerinin gemilerine taşınacağını söyledi.

(İHA)

Sivil Toplum Kuruluşu, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Velilere kritik uyarı: Okul servislerindeki fiyat kurnazlığına dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Suriye görüşmesi Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı bulundu Ali Babacan, yeni parti için 10-15 gün içinde kamuoyu önüne çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 14:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 AB ülkesi Ocean Viking'deki göçmenleri alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]