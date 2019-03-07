Son Dakika Haberleri: 7 İlde "Yeşil Reçete" Operasyonu: 30 Gözaltı

7 İlde "Yeşil Reçete" Operasyonu: 30 Gözaltı

45 dakika önce

Kayseri merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

7 İlde
Kayseri merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Güncel
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