7 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 7 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

7 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Spor müdürleri TFF'nin futbol sezonu kararlarını yorumladı!

7 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

Spor müdürleri TFF'nin futbol sezonu kararlarını yorumladı!

Dijital ortamda tarihi bir toplantı gerçekleşti

TFF Başkanı Özdemir soruları video konferans sistemiyle yanıtladı, merak edilenler aydınlandı

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: Liglerin başlamasını istiyorduk

"Alınan kararı destekliyoruz"

Korcan Çelikay: Futbolcularda korku ve endişe var

"Psikoloji nasıl toparlanır onu bilmiyorum"

"Yabancı oyuncular aylardır endişeli"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) almış olduğu liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi

"Liglerin 12 Haziran'da oynanması için şartların çok değişmesi lazım"

"İşin ekonomik boyutunu da düşünmek gerek"

Konyaspor: Ligler başlayacaksa futbolcular ikna edilmeli

İttifak Holding Konyaspor Kulübü, tüm oyuncu gruplarının ve teknik heyetleri tatmin edecek bir çözüm yolu bulunması ile futbolcuların mutlaka ikna edilmesi gerektiğini açıkladı.

TAKIMLAR ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

12 Haziran'da liglerin başlayacağının açıklanmasının ardından takımlar, antrenmanlarına sosyal mesafe kurallarına uyarak hız verecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 09:29 Kaynak: DHA

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