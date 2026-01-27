Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 26 Ocak 2026 tarihinde Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan H.T., Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › 7 Suçtan Aranan H.T. Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?