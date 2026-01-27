7 Suçtan Aranan H.T. Yakalandı - Son Dakika
7 Suçtan Aranan H.T. Yakalandı

27.01.2026 09:18
Hatay'da 34 yıl hapis cezası bulunan H.T. yakalanarak tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 26 Ocak 2026 tarihinde Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan H.T., Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Suç, Son Dakika

7 Suçtan Aranan H.T. Yakalandı
