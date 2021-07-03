8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı - Son Dakika

Dünyanın en eski coğrafyaları arasında yer alan Anadolu, kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Bilecik'te bir apartmanın bahçesinden çıkan tarih ise duyanları hem şaşırttı hem de Anadolu tarihinin değerinin ortaya çıkması nedeniyle sevindirdi.

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Mahallesi'ndeki arazide görülen seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kazı çalışmaları, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Erkan Fidan'ın bilimsel danışmanlığı ve Bilecik Belediyesi'nin sponsorluğunda devam ediyor.

ÖNEMLİ ARAÇ GEREÇLER ÇIKARILDI

Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden olduğu ortaya çıkan arkeolojik kazı alanında, 2019 yılından beri yapılan çalışmalarda; 8 bin 500 yıl öncesinde yaşamış 11 insanın iskeleti, 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

İNSAN İSKELETLERİ DE BULUNDU

Daha önceki çalışmalarda, 8 bin 500 yıl önce yaşamış 10 yetişkin bireye ait olduğu değerlendirilen insan iskeleti bulunan kazıda, önceki gün 1 insan iskeleti daha bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Erkan Fidan, "9 bin yıl önce buraya gelen ve yaklaşık 1000 yıl boyunca burada kalan insan topluluklarının ilk köylerini açığa çıkarttık. Buraya gelenler tarım yapmayı bilen insanlar ve hayvanları evcilleştirmişler. 1000 yıl boyunca bu verimli alanda kalmışlar. İnsanlar burada yuvarlak ya da oval planlı evlerde yaşamışlar ama evlerini daha çok yatma ve uyuma yeri olarak kullanmışlar. Bütün günlük hayatları evlerin aralarındaki avlularda yani bahçelerinde geçmiş. Biz bütün arkeolojik buluntuları neredeyse sadece avlulardan buluyoruz hatta insanlar kendi ölülerini de bu avlulara gömüyorlar. Bahçelerine açtıkları çukurlara da insanları gömmüşler. Biz bu yıl 11 yetişkin bireye ait gömü tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz iskeletler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde incelenmeye başlandı. Çok yakın bir zaman diliminde de bu insanların yaşları, cinsiyetleri, geçirdikleri hastalıkları hatta yedikleri yemeklere kadar pek çok şeyi öğrenmeyi amaçlıyoruz" dedi.

9 BİN YIL ÖNCESİNE AİT BULGULAR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan da kazı çalışmalarının bundan sonraki sürecinde bölgenin arkeoparka dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Kaza çalışmalarının Bahçelievler Mahallesi'ndeki küçük çömlek parçasından yola çıkılarak bu seviyeye getirildiğini anlatan Bircan, "Buluntuların incelenmesi sonucu başlatılan kazılar neticesinde milattan önce 7 bin yani yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait buluntularla karşılaştık. Buluntularımız kapsamında iskeletin yanı sıra o döneme ait olan alet edevat, kullanılan malzeme materyallerden oluşan eserlerimiz şu an bakanlığımız bünyesinde TÜBİTAK tarafından karbon14 testlerinin yapılarak bu anlamda mevcut eserlerimizin arasına literatüre girmesi sağlanacak. Bölgemizde artık iki yıl içerisinde büyük hummalı bir çalışmanın içerisinde bulunan kazılarımızın sonuna da yaklaşmış bulunuyoruz. Batı Anadolu ilk yerleşim yeri olarak literatüre giren Bahçelievler Neolitik kazı çalışmalarımızın bundan sonraki süreçte de gerek bakanlığımızın gerek paydaş kurumlarımızın desteğiyle arkeoparka dönüşmesi yönünde çalışmalar başlatılacak" dedi.