Üye Girişi
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı - Son Dakika

8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı

03.07.2021 18:01

Bilecik'teki bir apartmanın bahçesinden, Batı Anadolu'nun ilk yerleşim alanlarından biri çıktı. Bahçede 2 yıldan bu yana devam eden çalışmalar sonucunda 8 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen 11 insan iskeleti, aynı döneme ait 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntılarına rastlandı.

Dünyanın en eski coğrafyaları arasında yer alan Anadolu, kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Bilecik'te bir apartmanın bahçesinden çıkan tarih ise duyanları hem şaşırttı hem de Anadolu tarihinin değerinin ortaya çıkması nedeniyle sevindirdi.

Yıllarca bir tarihin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen arkeolojik piyango çıktı

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Mahallesi'ndeki arazide görülen seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kazı çalışmaları, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Erkan Fidan'ın bilimsel danışmanlığı ve Bilecik Belediyesi'nin sponsorluğunda devam ediyor.

Yıllarca bir tarihin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen arkeolojik piyango çıktı

ÖNEMLİ ARAÇ GEREÇLER ÇIKARILDI

Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden olduğu ortaya çıkan arkeolojik kazı alanında, 2019 yılından beri yapılan çalışmalarda; 8 bin 500 yıl öncesinde yaşamış 11 insanın iskeleti, 3 delikli müzik aleti ile siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mercimek ile kara burçak gibi tohum kalıntıları bulundu.

Yıllarca bir tarihin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen arkeolojik piyango çıktı

İNSAN İSKELETLERİ DE BULUNDU

Daha önceki çalışmalarda, 8 bin 500 yıl önce yaşamış 10 yetişkin bireye ait olduğu değerlendirilen insan iskeleti bulunan kazıda, önceki gün 1 insan iskeleti daha bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Erkan Fidan, "9 bin yıl önce buraya gelen ve yaklaşık 1000 yıl boyunca burada kalan insan topluluklarının ilk köylerini açığa çıkarttık. Buraya gelenler tarım yapmayı bilen insanlar ve hayvanları evcilleştirmişler. 1000 yıl boyunca bu verimli alanda kalmışlar. İnsanlar burada yuvarlak ya da oval planlı evlerde yaşamışlar ama evlerini daha çok yatma ve uyuma yeri olarak kullanmışlar. Bütün günlük hayatları evlerin aralarındaki avlularda yani bahçelerinde geçmiş. Biz bütün arkeolojik buluntuları neredeyse sadece avlulardan buluyoruz hatta insanlar kendi ölülerini de bu avlulara gömüyorlar. Bahçelerine açtıkları çukurlara da insanları gömmüşler. Biz bu yıl 11 yetişkin bireye ait gömü tespit ettik. Bu tespit ettiğimiz iskeletler Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde incelenmeye başlandı. Çok yakın bir zaman diliminde de bu insanların yaşları, cinsiyetleri, geçirdikleri hastalıkları hatta yedikleri yemeklere kadar pek çok şeyi öğrenmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Yıllarca bir tarihin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen arkeolojik piyango çıktı

9 BİN YIL ÖNCESİNE AİT BULGULAR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan da kazı çalışmalarının bundan sonraki sürecinde bölgenin arkeoparka dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Kaza çalışmalarının Bahçelievler Mahallesi'ndeki küçük çömlek parçasından yola çıkılarak bu seviyeye getirildiğini anlatan Bircan, "Buluntuların incelenmesi sonucu başlatılan kazılar neticesinde milattan önce 7 bin yani yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait buluntularla karşılaştık. Buluntularımız kapsamında iskeletin yanı sıra o döneme ait olan alet edevat, kullanılan malzeme materyallerden oluşan eserlerimiz şu an bakanlığımız bünyesinde TÜBİTAK tarafından karbon14 testlerinin yapılarak bu anlamda mevcut eserlerimizin arasına literatüre girmesi sağlanacak. Bölgemizde artık iki yıl içerisinde büyük hummalı bir çalışmanın içerisinde bulunan kazılarımızın sonuna da yaklaşmış bulunuyoruz. Batı Anadolu ilk yerleşim yeri olarak literatüre giren Bahçelievler Neolitik kazı çalışmalarımızın bundan sonraki süreçte de gerek bakanlığımızın gerek paydaş kurumlarımızın desteğiyle arkeoparka dönüşmesi yönünde çalışmalar başlatılacak" dedi.

Yıllarca bir tarihin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen arkeolojik piyango çıktı
Yıllarca bir tarihin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen arkeolojik piyango çıktı
Yıllarca bir tarihin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen arkeolojik piyango çıktı
Yıllarca bir tarihin üzerinde yaşadılar! Apartmanlarının altından resmen arkeolojik piyango çıktı
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı

Batı Anadolu, Buğday, Müzik, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı 18:05 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti 17:49 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor 17:17 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu 16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı 15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 14:57 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi 13:26 Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi

Son Dakika Haberleri
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
18:01 8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu
Kaza yapan taksicilerin kavgası, yolculara büyük korku yaşattı Kaza yapan taksicilerin kavgası, yolculara büyük korku yaşattı         
18:20
Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir         
17:53
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor         
17:04
Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı         
16:52
Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları         
16:40
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı         
14:24
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 18:30:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 bin 500 yıllık bir tarihin üzerinde yaşamışlar! Apartmanlarının altından resmen tarih fışkırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement