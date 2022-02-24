8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı - Son Dakika
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8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı

24.02.2022 11:21

Tüm dünya Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa kitlenirken Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önce yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Konuşmasında "Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Arkasından Azerbaycan gelebilir." ifadeleri yer aldı.

Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya- Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.

8 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Tüm dünya bölgede olan bitenleri endişe ile takip ederken Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önce yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bahsi geçen videoda Mısıroğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı almak istediğini ve bir sonraki hedefinin Azerbaycan olacağını ifade ediyor.

"EVVELA KIRIM, ARKASINDAN DA UKRAYNA"

Mısırlıoğlu söz konusu videosunda şu ifadeleri kullanıyor: "Nasıl çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler, ayağı düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa; bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu, şimdi ayağı düz basıyor gaz satıyor vs. yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Arkasından Azerbaycan da gelebilir. Ben bundan korkuyorum."

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Kadir Mısıroğlu, Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı - Son Dakika
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