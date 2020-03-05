80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor - Son Dakika

80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor

6 saat önce

Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kadının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor, System.String[]

Bursa'da 4 gündür haber alınamayan kadının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Bursa'nın Orhaneli ilçesinin Şükriye Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki alzheimer hastası Akile Ay, pazartesi günü sabaha karşı evinden ayrıldı. Eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu yetkililere bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ANDA, Yıldırım Belediyesi, İHH ve Osmangazi Arama Kurtarma'dan oluşturulan 80 kişilik ekip, ormanlık arazide Akile Ay'ın bulunması için çalışmalara devam ederken, drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda henüz bir neticeye ulaşılamadı. - BURSA

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi
Cezaevinden yeni çıkan genç, ormanlık alanda tartıştığı yengesini vurdu Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:41:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 80 kişilik ekip hem havadan, hem karadan arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]