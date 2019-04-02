9 Yıldır Aranan Terör Şüphelisi Yakalandı
41 dakika önce
Eskişehir'de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla bir kişi yakaladı.
Eskişehir
'de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla bir kişi yakaladı. Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM
) ekipleri, Diyarbakır
Ağır Ceza İlamat Masasınca 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıldır aranan Metin G.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıldır aranan zanlı Metin G.'yi gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Öte yandan gözaltına alınan ve hakkında Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası mevcut olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:41 Kaynak: İHA
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