AA'nın Arnavutça yayını 6 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını 6. yılını geride bıraktı.

Yayın merkezini 9 Kasım 2015'te Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açan Arnavutça servisi, 6 yılda bölge medyasındaki büyük bir boşluğu doldurarak önemli başarı gösterdi.

Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 104 binin üzerinde haber, 45 binin üzerinde fotoğraf galerisi ve 24 binin üzerinde görüntü yayımlayan Arnavutça servisi, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da en önemli haber kaynaklarından biri oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de yetkililerin tavsiyelerine uyarak çalışmalarını ivme kaybetmeden sürdüren Arnavutça servisi, bölgeden, Türkiye'den ve dünyadan salgına dair tüm gelişmeleri kamuoyuna aktardı.

Üsküp'te AA'nın Makedonca servisiyle faaliyet gösteren Arnavutça yayınının haberleri, her gün 50 civarında bölge medyası tarafından kullanılıyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Kürtçe, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde de yayın yapıyor.