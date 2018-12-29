Aatif ve Dirar'a Af Çıktı
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affetti.
Fenerbahçe Kulübü
, bir süredir kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe
ve Nabil Dirar'ı affetti. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol
A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis
sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra
'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya
'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:16 Kaynak: İHA
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