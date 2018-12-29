Son Dakika Haberleri: Aatif ve Dirar'a Af Çıktı

Aatif ve Dirar'a Af Çıktı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affetti.

Aatif ve Dirar'a Af Çıktı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ı affetti. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak'ta Samandıra'da başlayacak, 3 Ocak'tan itibaren de Antalya'da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:16 Kaynak: İHA

Futbol, Fenerbahçe Kulübü, Aatif Chahechouhe, Güncel
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